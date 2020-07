Wrastające włoski. Jak sobie z nimi radzić? Wypróbuj prostych sposobów na ten problem

Wrastające włoski mogą po pewnym czasie spowodować zapalenie mieszków włosów, co nie należy do przyjemności. Nieestetyczne krostki, podrażnienie i zaczerwienienie to tylko przykłady niektórych przykrych konsekwencji tej dolegliwości. Można zapobiec wrastającym włoskom, aby w przyszłości uniknąć podobnych problemów.