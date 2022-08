"Był wściekły, że to odkryłam". Jej partner nadal przyjaźnił się ze swoją eks

Natalię najbardziej smuci to, że partner nie powiedział jej o relacji byłą dziewczyną. - Parę miesięcy temu zagadnęłam go, czy ma z byłą kontakt. Gdy zapytałam, dlaczego mnie wtedy okłamał, to odpowiedział, że bał się mojej reakcji, że zrobię mu awanturę. A ja przecież nie dość, że nie robię mu awantur, to nawet nie jestem specjalnie zazdrosna. Nie dawał mi do tej pory ku temu powodów. Dodał, że przyjaźnią się platonicznie i nic ich nie łączy - przyznaje.