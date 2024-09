Były żonami tego samego mężczyzny. Zostawił jedną dla drugiej

W 1980 roku Stalińska i Kołbasiuk otrzymali przełomowe role. Ona miała zagrać w filmie Barbary Sass "Bez miłości", a on dołączył do obsady serialu "Dom" Jana Łomnickiego. Na planie produkcji wdał się w romans z aktorką Jolantą Żółkowską. Zostawił dla niej żonę.

Jolanta Żółkowska zdecydowała się zrezygnować z aktorstwa i poświęcić wychowaniu syna. Z powodów zarobkowych razem z mężem wyjechali do Szwecji. Do Polski wrócili dopiero w momencie, kiedy ich syn miał iść na studia.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!