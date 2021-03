Była popularną spikerką TVP. Co się dzieje z Edytą Wojtczak?

Niewątpliwie Edyta Wojtczak obok Krystyny Loski czy Bogumiły Wander należy do grona legend telewizyjnych. Na początku swojej kariery w TVP prezenterka recytowała widzom program telewizyjny, co dzisiaj na pewno mogłoby zaskakiwać. Wojtczak wywiązywała się ze swoich zadań śpiewająco i szybko zyskała uznanie wśród współpracowników.

Niezwykłe losy spikerki

Edyta Wojtczak urodziła się 28 stycznia 1936 roku . Swoją przygodę z telewizją rozpoczęła już w wieku 21 lat dzięki pomocy ówczesnego chłopaka, który zgłosił ją do konkursu "Piękne dziewczyny na ekrany" organizowanego przez tygodnik "Przekrój". Wojtczak została zaproszona na przesłuchanie i wywarła bardzo dobre wrażenie, bo od razu zaczęła pracę w telewizji.

Po ślubie Wojtczak zapewniała w licznych wywiadach, że zależy jej na rodzinie i marzy o dzieciach. Niestety przez kolejne lata nie udało się spełnić tego życzenia – para pozostała bezdzietna. W 1981 roku, czyli po 15 latach od ślubu, Szymański zdecydował się na wyjazd do USA, ale nie zamierzał zabierać ze sobą żony. Opuścił kraj tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego, zostawiając zrozpaczoną Wojtczak.

Wojtczak odeszła z telewizji w 1996 roku, a właściwie ją odsunięto. Okazało się, że miała to być kara dla prezenterki za wystąpienie w reklamie proszku do prania. W jednym z wywiadów tak to skomentowała: