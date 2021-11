Była stewardessą najlepszych linii lotniczych. Mówi, jak dostać tam pracę

O pracę w Emirates warto się postarać, ponieważ warunki zatrudnienia wydają się atrakcyjne. 10,5 tys. zł to średnie wynagrodzenie na rękę, do tego darmowy transport do pracy, służbowe mieszkanie i możliwość podróży. Ula Wierzbicka przyznała, że dla linni to klient jest najważniejszy i czasami trzeba schować dumę do kieszeni.