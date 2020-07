Challenge #WomenSupportingWomen. Oto co naprawdę stoi za czarno-białymi zdjęciami kobiet

Artysta pod pseudonimem Manic Pixie Dream Boy zwrócił się do kobiet, które podjęły wyzwanie i publikują swoje czarno-białe zdjęcia w sieci, sądząc, że to oznaka wsparcia. "Jeśli to widzisz albo robisz, poznaj kontekst. Kobiety z Turcji, to dla was" – zaczyna swój apel mężczyzna. We wpisie na Instagramie tłumaczy, że osoby biorące udział w popularnej akcji, nie znają jej oryginalnych początków. A te moje związek z przemocą wobec kobiet w Turcji.