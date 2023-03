"Chcę, żeby ludzie bali się kobiet, które ubieram". Wspominamy szalone kreacje Alexandra McQueena

Alexander McQueen to postać, która wyraźnie zapisała się na kartach historii mody. Projektant odwracał reguły do góry nogami. Widział piękno tam, gdzie inni nie dostrzegali. Precyzyjnie dopieszczał swoje kolekcje, a później ciął nożyczkami - nawet tuż przed pokazem – i wypuszczał modelki na wybieg. To prawdziwy wizjoner, którego ceniły gwiazdy i eksperci świata mody.