Choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Potrzebny najdroższy lek świata

Mały Filip cierpni na rdzeniowy zanik mięśni

Po nieefektywnych rehabilitacjach oraz innych działaniach rodzice postanowili zapisać małego Filipa na wizytę do neurologa. Dziecko znalazło się na 64. miejscu na liście osób oczekujących na wizytę prywatną do specjalisty. Gdy w końcu nadeszła ich kolej, lekarz zalecił położenie chłopca do szpitala w celu wykonania szczegółowych badań. Po półtora tygodnia od pobrania materiału genetycznego zapadła diagnoza. Na początku listopada rodzice dowiedzieli się, że ich synek cierpi na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Choroba ta objawia się osłabieniem, a następnie zanikiem mięśni, przez co osoba chora ma problemy z poruszaniem się, a nawet jedzeniem czy oddychaniem.