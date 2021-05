Ciąg dalszy kontrowersji wokół Matki Teresy. Byłe zakonnice ujawniają fakty

Kobiety, które wybierały drogę podobną do Matki Teresy nazywa się Misjonarkami Miłosierdzia. Niektóre z byłych zakonnic wspominają o doświadczeniach, jakie przeżyły podczas pobytu w organizacji. Opowiadają to w nowym podcaście "The Turning: The Sisters Who Left" Jedna z nich Mary Johnson spędziła za murami klasztoru ponad 20 lat.