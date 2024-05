Cierpi na otosklerozę. Bała się o swoją karierę

"Czy to już koniec? Jak Beethoven słyszę mniej coraz. Choć aż za dobrze diagnozę, że to otoskleroza" - brzmi fragment tekstu. Czym jest ta choroba i jak radzi sobie z nią Sarsa?

Otoskleroza to choroba błędnika kostnego, która powoduje upośledzenie słuchu, a także może doprowadzić do całkowitej utraty zmysłu. Marty "Sarsa" Markiewicz początkowo nie mogła poradzić sobie z diagnozą, jednak szybko zrozumiała, że musi zrobić coś pożytecznego i odczarować to schorzenie.