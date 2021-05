Cindy Crawford i Richard Gere byli małżeństwem idealnym. Dlaczego doszło do rozwodu?

Modelka mówiła także, że z Gerem poróżniło ją życie w ciągłych rozjazdach. - Nie spędzaliśmy razem wystarczająco dużo czasu. I jesteśmy za to odpowiedzialni po równo. Myśleliśmy, że będzie dobrze, jeśli któreś z nas poleci Paryża do Los Angeles, by spędzić noc z tą drugą osobą. Myśleliśmy, że to wystarczy, by małżeństwo było udane. Nie wystarczyło – stwierdziła gorzko po latach.