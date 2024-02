Co z majątkiem Tomasza Komendy? Piotr Kaszewiak komentuje

Tomasz Komenda w 2004 roku został niesłusznie skazany za zgwałcenie i zabójstwo 15-latki, do którego doszło z 31 grudnia 1996 r. na 1 stycznia 1997 r. w Miłoszycach. W 2018 roku wyszedł na wolność, a 16 maja 2018 r. Sąd Najwyższy oficjalnie uniewinnił Komendę.

W 2021 roku sąd przyznał mu odszkodowanie w wysokości 13 milionów zł. - Żadne pieniądze nie wynagrodzą mi tego, co straciłem. Czy to 12 czy 18 milionów, to tylko moneta. Moich lat nikt już nie wróci - mówił po wyroku Tomasz Komenda.