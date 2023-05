Co zrobić, żeby pelargonie przetrwały przymrozki? Ten sposób jest niezawodny

Pelargonie to wdzięczne kwiaty, które zniosą wiele, nawet przesuszenie. Niestety to rośliny wrażliwe na nagłą zmianę temperatury. Wystarczy, żeby spadła poniżej pięciu stopni Celsjusza, co zdarza się jeszcze w maju, żeby kwiaty przestały się rozwijać. Na szczęście, można temu zapobiec. Wystarczy konsekwentnie trzymać się kilku prostych zasad, żeby pelargonie przetrwały lekkie przymrozki.