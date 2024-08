Czekała ją międzynarodowa kariera. Zginęła z rąk stalkera

Agnieszka Kotlarska urodziła się 15 sierpnia 1972 roku we Wrocławiu. W 1991 roku otrzymała tytuł Miss Polski, a następnie Miss International . Była jedyną Polką, której udało się zdobyć to wyróżnienie.

W 1991 roku Agnieszka Kotlarska zdobyła tytuł Miss International, a wygrana w konkursie otworzyła jej drzwi do międzynarodowej kariery. Podpisała kontrakt z agencją modelek Ford działającą na terenie Nowego Jorku i Paryża. Współpracowała z największymi, światowymi markami i projektantami. Pojawiła się na wybiegu obok takich modelek jak Carla Bruni, Naomi Campbell, Linda Evangelista czy Kate Moss.

Międzynarodowa kariera nie przeszkodziła jej w założeniu rodziny. Modelka wyszła za Jarosława Świątka , z którym doczekała się córki, Patrycji. Rodzinną sielankę przerwała tragiczna śmierć kobiety. Rankiem, 27 sierpnia 1996 roku zaplanowali rodzinne zakupy. Kiedy wsiedli do samochodu, przed autem pojawił się stalker modelki.

Stalker rzucił się na mężczyznę. Zranił go w udo, blisko tętnicy. W tym momencie Agnieszka Kotlarska wyszła z auta.

Zraniona modelka została przewieziona do szpitala, gdzie niestety zmarła. Jerzy L., sprawca, został skazany na 15 lat więzienia, z którego wyszedł w 2012 roku.

