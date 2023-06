Czerwiec pod znakiem czwórki. Co przyniesie nam miesiąc?

Dzięki Czwórce czerwiec będzie miesiącem uczciwości

Jeśli danym miesiącem rządzi wibracja cyfry Cztery, nie warto kłamać ani oszukiwać, bo nie przyniesie to żadnych korzyści, ale za to szybko spotka się z karą. Numerologiczna Czwórka nie znosi oszustów czy cwaniaków, wspiera za to starania tych, którzy chcą do czegoś dojść dzięki ciężkiej pracy. Najbardziej cenionymi cechami w czerwcu będą: uczciwość, lojalność, rzetelność. Wszyscy wokół okażą się bardziej skłonni do prawdomówności i dotrzymywania umów, co znacznie ułatwi międzyludzką współpracę, a także pomoże nawiązywać bardziej wartościowe i satysfakcjonujące kontakty.