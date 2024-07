Tilapia nie taka zdrowa, jak myślano? Zawiera niekorzystną "mieszankę"

Ryby dla wielu osób stanowią ważną część diety. Wybierając, co zjemy na obiad czy kolację, warto mieć na uwadze, że nie każda ryba zawiera wyłącznie witaminy, minerały i inne potrzebne składniki odżywcze.

Tilapia to ryby słodkowodne, których środowisko naturalne to Afryka. Jednak te hodowlane są importowane głównie z krajów azjatyckich. Tilapia posiada chude, białe mięso, jest delikatna w smaku, nie posiada wiele ości i ma konkurencyjną cenę. Niestety zawiera też mieszankę kwasów tłuszczowych, która spożywana w nadmiarze może nam szkodzić.

Jak podaje sciencedaily.com w tilapii znajduje się niskie stężenie kwasów omega-3, przy jednoczesnym wysokim stężeniu kwasów omega-6. Dlaczego nie jest to korzystne dla człowieka? Naukowcy z Wake Forest University School of Medicine wyjaśniają, że takie połączenie może być niebezpieczne dla osób z chorobami serca, zapaleniem stawów, astmą, alergiami i innymi schorzeniami autoimmunologicznymi, ponieważ są oni podatni na "przesadną reakcję zapalną".

Wspomniana reakcja może z kolei spowodować m.in. uszkodzenie naczyń krwionośnych, czy też problemy z przewodem pokarmowym. To jednak niejedyny minus częstego spożywania tilapii.

