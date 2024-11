Czy pieczarki trzeba obierać? Rolniczka wyjaśnia raz na zawsze

Obieranie pieczarek to powszechny błąd

Przygotowanie pieczarek

Wiele osób twierdzi, że grzyby nie mają zbyt dużych wartości odżywczych. Jednak nie jest to prawdą. Pieczarki należą do tych najłagodniejszych w smaku oraz najmniej kalorycznych. Oprócz tego są naturalnym źródłem witaminy D, która jest szczególnie ważna w okresie jesienno-zimowym. Co więcej, zawierają magnez, żelazo, potas, wapń, sód, cynk i wiele innych dobroczynnych składników.

Mają również działanie przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Nie każdy wie, że za sprawą związków przeciwutleniających mogą wykazywać również działanie przeciwnowotworowe. Dlatego warto wprowadzić je do swojej diety.

Jak przygotować je do spożycia? Sporo osób obiera pieczarki w obawie przed brudem i zarazkami, które mogą potencjalnie znajdować się na skórce. Czy rzeczywiście jest to konieczne?

Rolniczka stawia sprawę jasno

Prowadzący na YouTubie kanał "Do roboty" opublikował na Tik Toku nagranie, w którym postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii. Porozmawiał w nim z "królową pieczarek" - Kamilą Boś, znaną z programu "Rolnik szuka żony".

- Nie obieramy pieczarek, bo pod skórką jest najwięcej wartości odżywczych - podkreśliła rolniczka i wymieniła, co tracimy, pozbywając się skórek: błonnik, witaminy i minerały, w tym witaminę D, żelazo i potas.

Kamila Boś podzieliła się również patentem na to, by pieczarki nie puszczały dużo wody, co jest zmorą gotujących. Okazuje się, że w początkowej fazie wystarczy smażyć je na wysokim ogniu.

Jeśli zaś chcemy umyć pieczarki, to starajmy się jedynie delikatnie je opłukać, ale pod żadnym pozorem nie moczmy, ponieważ potrafią chłonąć one wodę jak gąbka. Po opłukaniu należy odstawić pieczarki na chwilę, aby wyschły. Można w tym celu również schować je na jakiś cas do lodówki.

