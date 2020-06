Czyszczenie biżuterii. Czy znasz domowe sposoby dla zachowania połysku ozdób?

Codzienne noszenie złotych albo srebrnych ozdób jest powodem, dla którego należy wykonywać czyszczenie biżuterii. Nawet wtedy, gdy odkładasz swoje błyskotki do szkatułki, z czasem mogą one zatracić swój pierwotny blask, przez co szybko matowieją na powierzchni. Czyszczenie biżuterii pozwala na zachowanie pięknego połysku, a przy tym nie jest to trudny proces.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Czyszczenie biżuterii nie jest takie trudne, jeśli wiemy, co stosować. (Pexels)