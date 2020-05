Jak czyścić biżuterię? Szybkie sposoby na przywrócenie blasku ulubionym ozdobom

Na pewno chcesz, aby błyskotki olśniewały blaskiem jak najdłużej. Chcąc o to zadbać, skorzystaj z domowego sposobu czyszczenia biżuterii. Jak się okazuje, nie musisz posiadać specjalnych preparatów jubilerskich, wystarczy to, co masz we własnej kuchni. Codzienne noszenie kolczyków czy łańcuszków niestety sprzyja powstawaniu zabrudzeń, których w pierwszej chwili możesz nie zauważyć. Poniżej znajdziesz wskazówki, jak czyścić biżuterię.