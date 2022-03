Dagmara Kaźmierska przeszła zabieg odsysania tłuszczu. Teraz pokazała się w bikini

Dagmara Kaźmierska przeszła zabieg odsysania tłuszczu

Dagmara Kaźmierska w 2019 roku uległa poważnemu wypadkowi, w wyniku którego miała duże problemy z nogami. Na początku poruszała się na wózku, a następnie o kulach. Choć teraz może już chodzić normalnie, to nadal boryka się z pewnymi trudnościami. W związku z tym dostała zalecenia od lekarza, by schudnąć, co znacząco odciążyłoby jej stawy. Jednak Kaźmierska nie była w stanie zrzucić tych nadprogramowych kilogramów na własną rękę. Dlatego właśnie zdecydowała się na zabieg liposukcji, czyli odsysania tłuszczu.