Damskie buty na wiosnę. Jak znaleźć idealną parę dla siebie?

Wybierając wymarzone buty na wiosnę, przede wszystkim powinnaś kierować się swoją wygodą oraz ich praktycznością. Oczywiście, możesz szukać także wiosennych butów wśród najciekawszych trendów, ale najlepiej zdecydować się na obuwie, które będzie ponadczasowe. Wiosna ze względu na ciągłą zmienność pogody, wymaga zwrócenia uwagi nie tylko na styl obuwia, ale także na materiał ich wykonania oraz komfort podczas noszenia.

Damskie buty na wiosnę muszą być wygodne. (iStock.com, Fot: grinvalds)

Buty na wiosnę powinny być dopasowane do twoich preferencji i stylizacji. Na pewno znajdziesz modele, które będą pasować na co dzień albo na wieczór, ale są także propozycje uniwersalne. Dzięki temu szybciej znajdziesz wymarzone wiosenne buty, aby w pełni cieszyć się nadchodzącą ciepłą porą roku. Jakie obuwie w takim razie wybrać?

Buty damskie na wiosnę – klasyczne sneakersy

Sneakersy charakteryzują się wzmocnioną podeszwą, która jest lekko podwyższana i gruba, więc zapewnia stabilność. Takie buty na wiosnę doskonale podtrzymują stopy i nie odczujesz ich nawet po bardzo długim spacerze. Sneakersy możesz założyć zarówno do spodni, jak i do spódnic czy sukienek (szczególnie długich) – z powodzeniem zestawisz z nimi wiele intrygujących stylizacji. Kolorystyka jest dowolna, sama zadecyduj, co bardziej do ciebie pasuje. Jeśli lubisz buty na obcasie, dobrym kompromisem mogą okazać się sneakersy na koturnie, które urozmaicone bywają dodatkami w postaci kokardek czy ćwieków. Zakładając buty na wiosnę w tym fasonie, optycznie wyszczuplisz nogi.

Buty na wiosnę – dziewczęce baleriny

Przykładem kolejnych bardzo uniwersalnych butów na wiosnę są baleriny. Mnogość ich fasonów pozwala na dobranie idealnych dla siebie i płaskich, i na obcasie/koturnie. Pasują do wszystkich ubrań i na każdą okazję – możesz śmiało założyć je do pracy czy na eleganckie przyjęcie. Tytułem popularnych butów na wiosnę od wielu lat cieszą się słynne meliski, czyli baleriny wykonane z elastycznego kauczuku. Nie tylko są efektowne, ale również łatwe w czyszczeniu oraz bardzo miękkie. Świetnym pomysłem mogą okazać się również ażurowe baleriny, szczególnie w bardziej ciepłe dni. Jak widzisz, buty na wiosnę to przede wszystkim prostota.

Buty na wiosnę - półbuty Inną propozycją obuwia na wiosnę są półbuty, które założysz praktycznie w każdą pogodę i niepogodę. Do najpowszechniejszych należą szczególnie te, które są wsuwane, ponieważ w prosty sposób dokończysz swoją stylizację. Oksfordki czy jazzówki należą do często wybieranych butów na wiosnę ze względu na piękne wykończenie oraz ich uniwersalność – pasują do rozkloszowanych spódnic i sukienek oraz do materiałowych spodni. Dowolność fasonów sprawia, że możesz zaszaleć z różnymi wariantami butów na wiosnę.

Buty na wiosnę – sandały na słupku

Wiosna to idealny czas na odsłanianie stóp, więc pomyśl o sandałach na wiosnę. Te na obcasie i z charakterystycznie odsłoniętymi piętami połączysz z każdym zestawem. Jeśli szukasz obuwia na wieczór, pomyśl o sandałach z biżuteryjnym zdobieniem czy też z dużymi kokardami – na pewno zwrócisz na siebie uwagę i zachwycisz pewnością siebie. Buty na wiosnę w wyrazistych kolorach są dla każdego, więc wypróbuj nowe rozwiązania na nadchodzącą porę roku.