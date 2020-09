Amaretto. Co to za alkohol i z czym go łączyć? Poznaj sekret słodkiego trunku

Amaretto idealnie pasuje do różnych deserów, aby podkreślić ich smak poprzez podbicie posmaku migdałowo-korzennym. Trunek stał się na tyle popularny, że obecnie jest produkowany nie tylko we Włoszech, ale także w innych krajach europejskich. Często stanowi także dodatek do innych deserów czy ciast . Co warto wiedzieć o amaretto?

Amaretto – jakie posiada właściwości?

Amaretto – z czym się pije?

Amaretto dosyć często dodawane jest do innych alkoholi lub jako baza do drinków. Można go serwować z kawą, czekoladą, a także do nasączania ciasta. Chcąc podać trunek w czystej postaci, musi on osiągnąć temperaturę pokojową – pije się go powoli, małymi łykami z niewielkiego kieliszka. Można dodać kilka kostek lodu do amaretto, ale wówczas najlepiej nalewać go do większych szklanek. Amaretto doskonale komponuje się z sokiem pomarańczowym albo wiśniowym, wystarczy zmieszać je ze sobą w proporcji 1:1.