Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 nauczyciel oprac. Katarzyna Dobrzyńska 26-12-2019 (09:50) Desiree Christina Cartin Rodriguez stanie przed sądem. Nauczycielka oskarżona o molestowanie ucznia Desiree Christina Cartin Rodriguez mieszka na Florydzie i tam też do niedawna uczyła języka angielskiego. Kobieta została zatrzymana i postawiono jej zarzut molestowania 15-leniego ucznia. Swoje zachowanie tłumaczyła miłością do chłopca. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Nauczycielce postawiono zarzuty molestowania (123RF) 27-letnia nauczycielka języka angielskiego stanie przed sądem za molestowanie swojego 15-letniego ucznia. Pierwsza rozprawa ma odbyć się 21 stycznia na Florydzie. Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki anonimowemu mailowi wysłanemu na adres lokalnej policji. Nauczycielka oskarżona o molestowanie Od razu po pojawieniu się doniesień o przestępstwie policja przesłuchała nieletniego. Okazało się, że chłopiec pozostawał w bliskich relacjach z nauczycielką od kilku miesięcy. Co więcej, każde ich spotkanie było nagrywane przez 15-latka. Policja, gdy zapoznała się z nagraniami, zdębiała. Funkcjonariusze zdołali ustalić, że nauczycielka była świadoma tego, że jest nagrywana. Świadczą o tym kadry oraz duże zbliżenia na twarz kobiety. Po przesłuchaniu 27-latka przyznała się do winy. Twierdzi jednak, że robiła to wszystko z miłości, bo od dawna jest zakochana w chłopcu. Szkoła usunęła chłopca z listy uczniów oraz zwolniła nauczycielkę. Na stronie internetowej placówki nie ma już żadnej wzmianki o byłej nauczycielce. Rodzice chłopca wspominają list, który dostali od nauczycielki syna na początku roku szkolnego. "Jestem zachwycona, że mogę przedstawić się jako nauczycielka angielskiego waszego syna na rok szkolny 2019-2020" – miała napisać oskarżona. źródło:people

