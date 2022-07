Detektywka Marczulewska: Szantaży na tle erotycznym jest coraz więcej

Jeśli w trakcie śledztwa wyjdzie nam, że doszło do przestępstwa, nie ukrywamy tego. Mam zasadę: jeśli przychodzi do mnie ktoś z prośbą o zebranie dowodów na zaprzeczenie pedofilii lub gwałtu, to zaczynam rozmowę od jednego zdania: "Mnie, jako detektywa, obowiązuje lojalność wobec klienta, ale w przypadku pedofilii czy gwałtu nie zamierzam tej ustawy stosować i jeżeli w toku czynności wyjdzie, że jest pan winny, to ja będę pierwszą osobą, która to wpisze w sprawozdanie". Obserwuję wtedy reakcję klienta. Zdarza się, że mówi: "To ja się jeszcze zastanowię", "Muszę jeszcze pieniądze zebrać" itp. I nigdy już nie wraca.