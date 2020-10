Devolay. Jak przygotować smaczny i wyjątkowy kotlet na obiad? Wykorzystaj prosty patent

Devolay – skąd wzięła się nazwa?

Tak naprawdę oryginalna nazwa de volaille oznacza po francusku "z drobiu", czyli na samym początku to wyjątkowe danie oznaczało po prostu kotlet drobiowy . Jednak już w XIX wieku pod tą samą nazwą krył się z kotlet z piersi kurczaka , ale nadziewany. Kotlet devolay w innych krajach na świecie funkcjonuje pod nazwą kotleta kijowskiego, co przyjęło się na początku XIX wieku. Tak naprawdę do dzisiaj nie został rozstrzygnięty spór o genezę oryginalnej nazwy kotleta.

Rozetrzyj masło z odrobiną soli i uformuj z niego wałeczki (dopasowane długością do rozbitej piersi kurczaka). Wałeczki możesz owinąć folią i wstawić na chwilę do lodówki. Każdą pierś rozbij na płaskie kotlety i oprósz solą oraz pieprzem. Na każdej piersi ułóż wałeczek z masła, po czym zwiń całość w roladki. Zawinięte kotlety panieruj w mące, jajku i bułce tartej – odstaw do lodówki na godzinę. Smaż kotlety na głębokim tłuszczu, najlepiej układane partiami. Kotlet devolay po odsączeniu jest gotowy do spożycia.