Dietetyk złapał się za głowę. Chodzi o słowa Blanki Lipińskiej

Dietetyk skrytykował słowa i postawę Blanki Lipińskiej

– Żebyśmy mieli jasność – nie mam na celu wyśmiewać pani Blanki, a raczej jej wiedzę żywieniową. Nie dlatego, że nie można się pomylić, ale dlatego, że regularnie przekazuje bzdury w tym temacie, a śledzą ją setki tysięcy osób. Pani Blanko, to masło nie ma zero kalorii. Ma tyle, co zwykłe masło (700-800 kcal), a producent odnosi się do jednego psiknięcia przez 1/3 sekundy. Takie oleje czy masło różnią się po prostu sposobem użycia. Więc proszę, zostawmy może przekazywanie wiedzy dietetycznej dietetykom – słyszymy na filmiku.