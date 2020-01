WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Dni wolne w 2020 roku. Kiedy najlepiej zaplanować urlop lub rodzinny wyjazd? Urlop lub przynajmniej kilka dni wypoczynku to czas, o którym większość z nas po prostu marzy. Wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego, przychodzi moment, gdy chcesz zaplanować w niedalekiej przyszłości wymarzone wakacje. Dni wolne w 2020 roku idealnie sprawdzą się na tę okazję, o ile odpowiednio wcześniej wszystko ze sobą połączysz. Dni wolnych w 2020 roku wypada całkiem sporo, ponieważ łącznie z weekendami oraz świętami jest ich 113. Na pewno spośród nich znajdziesz najbardziej dogodny dla siebie termin na urlop, aby w pełni oddać się relaksowi. Sprawdź, jakie dni w 2020 roku zostały uznane ustawowo za wolne. Dni wolne w 2020 roku – co z tym urlopem? Choć wolnych dni w obecnym roku kalendarzowym jest 113, to należy wziąć pod uwagę fakt, że do przepracowania pozostaje wciąż 253 dni. Jak się okazuje w porównaniu z poprzednim rokiem, pracujących dni jest nieco więcej. W 2020 roku będzie 13 świąt wolnych od pracy, ale aż 6 z nich wypada w weekend. Co w takim razie zrobić? Ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, jeśli dzień świąteczny wypada w sobotę, każdy pracownik ma prawo do dodatkowego dnia wolnego. Termin wyznacza sam pracodawca, lecz najczęściej są to piątki poprzedzające dane święto. Jeśli zatem zdarzy się, że święto wypadnie w sobotę, masz prawo do dnia wolnego za 2020 rok. Dni wolne w 2020 roku – podział na miesiące W styczniu 2020 roku do dni wolnych należą 1 stycznia oraz 6 stycznia. Na szczęście oba te terminy wypadają w ciągu tygodnia, więc jak najbardziej można przedłużyć sobie święta dzięki tym dniom. Kolejne dni wolne przypadają dopiero w kwietniu, a to za sprawą Wielkanocy, która w tym roku ma miejsce 12 kwietnia, a 13 kwietnia jest ustawowym dniem wolnym. Następne wolne dni 2020 roku będą w maju, ale niestety majówka nie zachwyca – 1 maja wypada w piątek, z kolei 3 maja jest w niedzielę. Jeśli chcesz zagwarantować sobie dłuższy wypoczynek, koniecznie pomyśl o urlopie pod koniec kwietnia lub zaraz po krótkiej majówce. Natomiast Boże Ciało będzie 11 czerwca, czyli klasycznie we czwartek – urlop w piątek na pewno okaże się trafionym pomysłem. Dopiero w sierpniu będzie kolejny dzień wolny, czyli 15 sierpnia, ale niestety wypada w niedzielę (warto skorzystać z dodatkowego dnia wolnego). W listopadzie Święto Wszystkich Świętych także przypada w niedzielę, lecz za to Święto Niepodległości we środę, dlatego też istnieje szansa na kolejny dłuższy weekend. Koniec roku 2020 również nie sprzyja świętowaniu, ponieważ 25 oraz 26 grudnia wypadną w sobotę i niedzielę. Dni wolne w 2020 roku a wymiar czasu pracy Pamiętaj, że dni wolne w 2020 roku to jedno, a wymiar czasu pracy oraz ilość dni urlopowych to drugie. Dokładne określenie miesięcznego i rocznego wymiaru czasu pracy jest niezbędne do ustalenia liczby godzin, które każdy zatrudniony musi przepracować w konkretnym okresie rozliczenia. Zgodnie z tym ustaleniami wynika, że w 2020 roku najmniejszy wymiar czasu pracy w miesiącu wynosi 160 godzin (w lutym, maju, sierpniu oraz listopadzie), czyli przepracujesz 20 dni roboczych. Natomiast największy wymiar czasu pracy w 2020 roku wyniesie 184 godziny, co daje łącznie 23 dni robocze (w lipcu). Jak widzisz, choć dni wolnych w 2020 roku jest całkiem sporo, warto poświęcić już teraz więcej czasu na to, aby dobrze zaplanować swój urlop.