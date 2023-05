Dodaj blasku swojej kuchni! Złote okapy kuchenne Globalo podbijają serca projektantów wnętrz. Zobacz czym ich zachwyciły!

Okapy z kolekcji Gold zaprojektowane zostały w dwóch kształtach – owalnym i prostokątnym. Daje to możliwość odpowiedniego dopasowania okapu do stylu wnętrza; owalnym kształtem dodasz przestrzeni łagodności, a z kolei prostokątny model nada kuchni mocnego charakteru.

Okapy marki Glabalo pełnią dwie funkcje – pochłaniacza i wyciągu. Wyposażone są w filtr aluminiowy, który skutecznie oczyszcza powietrze i niweluje wszystkie nieczystości. Jeśli okap będzie montowany w formie pochłaniacza, można dobrać do zestawu także filtr węglowy. Zainstalowane jest również oświetlenie – klasyczne ledowe oraz w formie plafonu. Komfortowe dla oczu światło pięknie oświetla płytę, jednocześnie stając się dodatkowym elementem dekoracyjnym. Okapy wyposażone są w różne stopnie prędkości pracy, dzięki czemu możesz je odpowiednio dopasować w zależności od potrzeb. Zaletą jest również wyłącznik czasowy. Nie musisz pamiętać o wyłączeniu urządzenia po zakończonej pracy – wystarczy ustawić timer, a okap po wyznaczonym czasie wyłączy się sam. Co najważniejsze, okapy Globalo są bardzo ciche – dźwięk, nawet na najwyższym stopniu prędkości, przypomina lekki powiew wiatru. Nic nie zakłóci spokoju i harmonii w Twojej kuchni! Okapy Globalo są również bardzo wydajne, a swoją niezawodną funkcjonalność łączą z niepowtarzalnym stylem.

Okapy kuchenne Globalo to funkcjonalność połączona z pięknem. Stylowe i gustownie zaprojektowane okapy dodadzą Twojej kuchni wyjątkowego blasku i uroku. Kolekcja Gold zachwyca różnymi odcieniami złota (jaśniejszym, ciemniejszym i karmelowym), dostępnymi zarówno w wersjach błyszczących, jak i matowych. Eleganckie kształty idealnie łączą się ze złotymi odcieniami, tworząc razem spójną całość. Złote okapy Globalo perfekcyjnie wpasują się we wnętrza w stylu minimalistycznym i glamour. Dodają ponadczasowej elegancji i nieszablonowego charakteru, co z pewnością będzie cieszyć oczy domowników i zachwyci gości. Zabawa formą i kolorem okapów to również zabieg, który stosują projektanci wnętrz. Złote okapy to niekwestionowany trend we wnętrzarstwie i coraz więcej najmodniejszych przestrzeni odznacza się wariacjami w zakresie okapów kuchennych. Złote okapy Globalo dają więc wiele nowych, inspirujących możliwości aranżacyjnych, z których bez wahania korzystają profesjonaliści.