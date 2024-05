Wrzuć do brodzika i zalej octem. Najsilniejsza moc działania

Bierzesz prysznic i nagle orientujesz się, że woda nie chce zejść? To może oznaczać tylko jedno — zatkany odpływ . To częsty problem, który pojawia się nawet w najczystszych domach.

Jak tego uniknąć? Jedynym rozwiązaniem jest regularne czyszczenie odpływu . Nie musisz kupować drogich udrażniaczy. Wystarczy, że raz w tygodniu wsypiesz do środka opakowanie sody oczyszczonej i zalejesz ją szklanką gorącego octu. Te dwa składniki wchodzą w silną reakcję, tworząc aktywną pianę, która rozpuszcza brud i resztki kosmetyków. Patent można stosować zarówno przy odpływach łazienkowych, jak i kuchennych. To jednak tylko jeden ze sposobów.

Resztki odżywki, mydło i włosy — wszystko to ląduje w odpływie łazienkowym. Nic więc dziwnego, że tak często się zatyka. Soda i ocet mogą nie poradzić sobie z tak poważnym zatkaniem. W takiej sytuacji wielu z nas sięga po udrażniacz rur. To skuteczna, choć niezbyt bezpieczna metoda. Udrażniacze do rur bazują na silnych środkach żrących, które emitują toksyczne substancje chemiczne. Mogą uszkodzić skórę, drogi oddechowe i same rury.