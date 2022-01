Dominika zmarła dwa dni po porodzie. Rodzina obwinia szpital

- Brat dzwonił do szpitala w niedzielę, kiedy pisała, że już nie może, że nie ma siły. Potem pojechał na oddział, ale go nie wpuścili. Od nas też już później nie odbierali telefonów. Zrobili z nas wariatów, że "dlaczego my tak wydzwaniamy do szpitala", "przecież wszystko jest okej", "odbywa się poród" - opowiada Magdalena Szewczyk w rozmowie z WP Kobieta.