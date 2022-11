Domowy komfort w wydaniu Karoliny Pisarek. Na nogach buty warte majątek

Karolina Pisarek jest modelką, która zaczynała w programie "Top Model", by potem pracować przy sesjach zdjęciowych na całym świecie. Choć nadal prężnie działa w swoim zawodzie, to od kilku lat wyciska z polskiego świata show-biznesu, ile się da. Była uczestniczką takich programów, jak "Ameryka Express", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Napisała również książkę biograficzną. Jej popularność stale rośnie, o czym może świadczyć m.in. fakt, iż jej instagramowy profil obserwuje prawie milion osób.