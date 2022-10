Najgorsze stylizacje tygodnia. Karolina Pisarek nie popisała się lookiem z dżinsowymi shortami

Ada Fijał nie może wybrać – Balenciaga czy Valentino?

Nie od dziś wiadomo, że Ada Fijał lubi zaskakiwać ekstrawaganckimi stylizacjami, w których intensywne kolory grają pierwsze skrzypce. Choć na Party Fashion Night w modny sposób połączyła róż i czerwień, to mamy wątpliwości, co do krojów. Cekinowa suknia pojawiła się na jej ciele w towarzystwie puchowej kurtki. Do tego czarne botki i okulary przeciwsłoneczne w stylu Balenciagi, które zdecydowanie lepiej komponowałyby się z opiętą sukienką z długimi rękawami i golfem.