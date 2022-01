Dorota Zawadzka o porodzie. "Opryskliwa salowa", "nikt ze mną nie rozmawiał"

Okazało się, że po narodzinach uznano ją za osobą dziwną, ponieważ chciała przebywać z dzieckiem na jednej sali. "Po porodzie nie obyło się bez zgrzytu, gdyż nie zgodziłam się, by zabrano synka ode mnie. Uznano mnie za wariatkę i umieszczono wraz z dzieckiem w izolatce. Inne mamy były same w salach a dzieci na sali zbiorczej, dowożone na karmienia. Ja chciałam, aby Pawełek był ze mną. Dziś to normalna procedura, ale wtedy rooming in nie był popularny" – skwitowała.