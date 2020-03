WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Wideo + 4 zdrowiekoronawiruskwarantannaepidemia koronawirusa 21 min. temu Dr Michał Sutkowski apeluje o przestrzeganie wytycznych. Mówi, co z maseczkami ochronnymi Dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, jeszcze dwa tygodnie temu przewidywał, że w Polsce epidemia potrwa dwa miesiące.... Rozwiń czy ten wirus pana zanim może muto … Rozwiń Transkrypcja: czy ten wirus pana zanim może mutować bo pan dwa tygodnie temu mniej więcej mówił że za dwa miesiące po koronawirus już nie będzie śladu że się do niego nasz organizm przyzwyczajają to była wypowiedź dla Polski dla Polskiego Radia dzisiaj po tych dwóch tygodniach kiedy tak będę miała rozrosła się podtrzymuje pan ten termin dwóch miesięcy Czy jednak czy jednak rezygnować po terminie dwóch miesięcy w tym sensie że to gorsze za dwa miesiące pewnie mi nie te my już wiemy proszę państwa że ten wirus się mutuje i mutuje się na pewno w dwóch odmianach odmianie l i odmianie s.o.s. jest odmianą starszą ona występuje zwykle w 30% VAT i jest odmianą trochę łagodniejsza natomiast Chińscy naukowcy stwierdzili że ta odmiana l która występuje zwykle w 70% jest bardziej agresywna źródeł tego pytania pana redaktora leży przede wszystkim troska o to czy zmutowany wirus nie będzie się on nawet w tej postaci której jest dzisiaj może się dalej rozprzestrzeniać więc on rozprzestrzeniać się pewnie będzie Musimy bardzo precyzyjnie to mówić okres dwóch miesięcy to jest okres walk o ten pierwszy pierwsze uderzenie tego wirusa niezależnie od jego mutacji natomiast prawdopodobieństwo tego że on z nami zostanie w cudzysłów czy zostanie w przyrodzie będzie taką pewność infekcji tak jak Grypa jest zawsze bardzo duże i pewnie tak będzie w przyszłych latach to będzie oznaczało dla nas jeżeli wirus z nami zostanie w Czechach na przykład bardzo wiele osób na maseczkach w Chinach to jest stało obrazek żebyś już teraz cały czas w tych maseczka chodzą czy my też do takich obrazków na ulicach będzie musieli się to i najbliższej przyszłości przyzwyczaić najbliższej przyszłości jeżeli będą będzie dużo osób zainfekowanych chodziło po ulicach to tak ale proszę zauważyć że osoba zdrowa plus osoba zdrowa w zasadzie tych maseczek nie powinny być nie powinny być używane więc my często obserwujemy te obrazki takie gdzie osoby mijające się z odległości kilkunastu nawet metr są w maseczkach to są zupełnie niepotrzebne rzeczy i nie musimy tych maseczek nosić to maseczki Zresztą jeżeli już chcemy nosić to powinniśmy je zmieniać wielokrotnie w ciągu dnia po kilku popychania taką takiej maseczki z resztą to dajmy na koronawirusa nie do końca Ona jest przecież szczelną maseczką i nie do końca jest ona pełną maseczką i pełna ochroną powinniśmy wielokrotnie w ciągu dnia i czy takie obrazki będziemy mieli to jest element pewnej bym powiedział mody poza tym oczywiście jest tak że poza tą wodą istnieją pewne wskazania do noszenia tych maseczek wtedy cię my się osobą chorą Jeżeli jesteśmy w bliskim kontakcie od osoby chorej ale najważniejszą rzeczą jest to żebyśmy zdawali sobie sprawę że jeżeli jesteśmy chorzy zainfekowani Kaszle nie mówię Korona wirusem ale różnymi innymi wirusami i bakteriami w bliskim kontakcie z drugą osobą Nie powinniśmy nie nie powinniśmy przebywać i to jest odpowiedzialność nie tylko tej zdrowej ale tej właśnie osoby żeby nie wychodziła nie wychodziła na zewnątrz panie doktorze mówił pan o modzie ale przykład Japonii tam 120 milionów mieszkańców mają bardzo mało zachorować większość osób nosi te maseczki Więc to chyba ma jakiś głębszy sens złotych zachorowań w stosunku do liczby ludności nie ma tak dużo to to nie jest takie proste Ja chciałbym żeby była taka prosta zależność między noszeniem maseczki i zachorowaniami jeżeli są kontakty bliskie coś to daje to ja nie mówię że nie natomiast liczba zachorowań wynika bardzo przede wszystkim przede wszystkim to by nie wobec obecności osoby chorej w naszym otoczeniu ta droga kropelkowa nawet nie powietrzna ale droga kropelkowa półtora metra 2 m jest drogą najczęstszą więc jeżeli w otoczeniu nas będzie dużo takich to oczywiście trzeba cię chronić maseczką jeżeli na przykład wchodzimy do komunikacji miejskiej i nawet jeżeli tam jest luźno i zgodnie z przepisami nowymi przepisami Dodajmy to domieszką maseczkę bo zawsze się może znaleźć taki ktoś kto zachowa się nieodpowiedzialnie przy tej przyjdzie do tego autobusu tramwaju metra i będzie na nas czy na całe otoczenie