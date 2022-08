Drażni ją córka partnera. "Jest roszczeniowa"

Monika mówi, że wstydzi się swoich uczuć wobec córki obecnego partnera, ale ta wywołuje w niej irytację i agresję. – Nie lubię tej dziewczynki – mówi z żalem w głosie kobieta. – Męczy mnie jej obecność. Nie tylko jest roszczeniowo nastawiona do świata, ale też bardzo zazdrosna o swoje młodsze przyrodnie siostry. Ciągle chce mieć to, co one, bawić się ich zabawkami, być traktowana jak maluszek. Próbowałam rozmawiać z mężem, ale bezskutecznie. Moim zdaniem to on ma po prostu wyrzuty sumienia z tego powodu, że Wiktoria wychowuje się na co dzień bez niego. Poza tym ma fatalne relacje z matką dziewczynki i nieustannie rywalizuje o córkę. W efekcie mała to wykorzystuje i robi, co chce.