Drugi szczyt aktywności kleszczy. Prosty trik uchroni przed ukąszeniem

Choć sezon na kleszcze trwa teraz w zasadzie cały rok, to możemy wyróżnić dwa szczyty ich aktywności. Pierwszy przypada na maj i czerwiec, a drugi na wrzesień i październik.

Aby uchronić się przed ugryzieniem, warto wyposażyć się w specjalne spraye odstraszające pajęczaki. Można się też zabezpieczyć w inny sposób - sprawdzi się on szczególnie u osób, które porządkują ogrody. Jedyne, czego potrzebujemy, to taśma klejąca.

Jak widzimy na załączonym zdjęciu, kleszcze weszły na nogę ogrodnika, gdzie wpadły w pułapkę i przykleiły się do taśmy.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!