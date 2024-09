Ukrywają się w domach. W tych miejscach składają jaja

Ukąszenie przez kleszcza jest ryzykowne zarazem dla ludzi, jak i zwierząt. Choć nie każdy o tym wie, te pajęczaki mają aż dwa szczyty aktywności. O pierwszym przypadającym na maj i czerwiec, pamięta większość z nas. O drugim, który ma miejsce we wrześniu i październiku, myśli jednak niewielu. A wtedy są one równie groźne.

Kleszcze spotyka się nie tylko w parkach, na łąkach czy w ogrodach, ale także w środku domu. Zwierzęta, takie jak psy i koty oraz my sami możemy przypadkowo wnosić je do mieszkań. Ich obecność we wnętrzach może prowadzić do szybkiego pojawienia się jaj.