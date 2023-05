Dusił każdy grosz. Coś w niej pękło, gdy szli na wesele

Karolina żaliła się koleżankom, one doradzały rozstanie, ale przecież Marcin miał tyle innych fajnych cech. Miarka się przebrała, kiedy mieli jechać na wesele przyjaciółki Karoliny. Marcin nie dorzucił się do koperty, ale Karolina nawet tego nie oczekiwała. Potem zaczął naciskać, żeby jechali samochodem, co oznaczałoby, że Karolina nie będzie mogła napić się alkoholu (on nie miał prawa jazdy). Kiedy odmówiła, zasugerował, że może powinni odpuścić imprezę, bo w sumie po co, bez sensu. I czy w takim razie nie mógłby ich potem odwieźć jakiś kolega Karoliny.