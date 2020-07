Duże kolczyki i pierścionki. Postaw na wyraziste dodatki do codziennych stylizacji

Duże kolczyki i pierścionki – do czego pasują ozdoby do uszu?

Pięknym kontrastem do dużych kolczyków są krótkie kobiece fryzury. Właśnie wtedy piękne ozdoby uszu są perfekcyjnie wyeksponowane, ale jednocześnie nie oznacza to, że panie z długimi włosami nie mogą zdecydować się na podobną biżuterię. Duże kolczyki wspaniale wypadną, gdy pasma zostaną upięte do tyłu w ulubiony sposób. W każdej sytuacji pokaźne kolczyki mogą się okazać głównym dodatkiem stylizacyjnym. Oczywiście nie możesz zapominać o złotej zasadzie – im bardziej strojne kolczyki, tym skromniejszy strój. W przypadku, gdy duże kolczyki przede wszystkim przedstawiają proste albo geometryczne figury, wówczas rzeczywiście możesz zaszaleć z kreacją. Nie przesadzaj z ilością dodatków, bo duże kolczyki w zupełności wystarczą.