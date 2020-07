Paznokcie baby boomer. Czy próbowałaś już najnowszej wersji ponadczasowego manicure?

Paznokcie baby boomer – dlaczego warto?

Paznokcie baby boomer zapewniają dłoniom bardzo delikatny i świeży wygląd. Każdy rodzaj tego zdobienia doskonale dopasujesz do okazji oraz odpowiedniej stylizacji. Paznokcie baby boomer to nic innego jak cieniowany french albo delikatnie rozmyte ombre. Do jego wykonania potrzebujesz jedynie beżowego i białego koloru – zdziwisz się, ile możesz wyczarować z pomocą tych dwóch lakierów. Choć wykonanie paznokci baby boomer jest znacznie bardziej pracochłonne niż klasyczny manicure, to dla efektu warto się poświęcić.