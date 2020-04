WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 5 zdrowiesłużba zdrowiakoronawirusochrona zdrowia#dziekujebohaterom 47 min. temu #dziekujebohaterom. Klaudia Stabach z redakcji WP Kobieta zachęca do udziału w akcji Dziennikarka WP Kobieta Klaudia Stabach zachęca do udziału w akcji Wirtualnej Polski #dziekujebohaterom. WP zaprasza wszystkich do przesyłania... Rozwiń pani Dariusz Borek zajmuje się tak … Rozwiń Transkrypcja: pani Dariusz Borek zajmuje się tak zwaną brudną robotę w Szpitalu Bielańskim 9 gdzie to sześcioletnia pani Janina postanowiła uszyć maseczki dla lokalnej przychodni A Ola i Kasia pomagają schorowanym seniorom takiego to dzisiaj są setki tysięcy I to właśnie są bohaterowie na miarę tych trudnych czasów każdego dnia pomagają innym Dlatego ja chcę jej powiedzieć pamiętam was żebyście zrobili dokładnie to samo chwyty za telefon i nagrajcie krótki filmik kilka miłych słów gestów uśmiechów Myślę że każdy taki mate Doda im otuchy i energii do dalszego działania