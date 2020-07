Dziennikarka miała guza tarczycy. Gdyby nie fanka, nawet by nie wiedziała

Dziennikarka z Florydy, że ma guza tarczycy na antenie, a odkryła to dzięki wiernej fance. Kobieta podzieliła się tą historią na Twitterze, "Nasz program nazywa się '8 po twojej stronie' i nie jest to pusty slogan. Ale role ostatnio się odwróciły, kiedy znalazłam widzkę po swojej stronie i nie mogę być mu bardziej wdzięczna" – napisała wzruszona.

Victoria Price to dziennikarka śledcza z WFLA News w Tampa Bay na Florydzie. Kiedy dołączyła do swoich kolegów w czasie pandemii koronawirusa, nie myślała o własnym zdrowiu. Pomyślał za nią wielbicielka współprowadzonego przez nią programu.

Guz tarczycy u dziennikarki

"Jako dziennikarz byłam na pełnych obrotach od początku pandemii. Niekończące się zmiany w niekończącym się cyklu informacyjnym" – wyjaśnia w wydanym oświadczeniu Price. "Przystosowanie się do zdalnej pracy, a w moim przypadku przyjęcie jeszcze nowej roli reporterki śledczej. Omawialiśmy najważniejsze wydarzenie zdrowotne w stuleciu, ale moje własne zdrowie było ostatnią rzeczą, o której myślałam" – dodaje.

Nie zastanawiałam się do czasu, gdy nie dostała maila od widzki. "Zobaczyła guzek na mojej szyi. Powiedziała, że ​​przypomina jej jej własny. To był rak" – wyjaśnia. Dziennikarka postanowiła wysłuchać obcej kobiety i przyjrzeć się zmianie. Okazało się, że rzeczywiście ma guza tarczycy i że to nowotwór.

Victoria Price wyznała, że w poniedziałek przejdzie operację i lekarze usuną jej guza oraz część węzłów chłonnych. "Doktor mówi, że to się rozprzestrzenia, ale nie za bardzo, i mamy nadzieję, że to będzie moja pierwsza i ostatnia procedura z tym związana" – pisze, dodając, że nie ma obecnie w planach chemioterapii.

E-mail widzki był krótki i prosty, ale skłonił reporterkę do zwrócenia się o pomoc medyczną. "Cześć, właśnie oglądałem wiadomości. Zmartwił mnie guzek na twojej szyi" – przeczytała Price. "Przypomina mi to, co sama miałam. Mój guz okazał się rakiem. Uważaj na siebie" – napisała.

Amerykanka jest przekonana, że gdyby nie dostała tej wiadomość, nigdy nie poszłaby do lekarza, a rak atakowałby dalej. "To przerażające i upokarzające. Na zawsze będę wdzięczna kobiecie, która zrobiła wszystko, co w jej mocy, żeby wysłać mi wiadomość, zupełnie obcej osobie. Nie miała żadnego obowiązku, ale i tak to zrobiła" – oświadcza Price.

