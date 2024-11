Sytuacja miała miejsce 9 kwietnia po emisji materiału dotyczącego kłótni pary z Bartoszyc. Reporter Mariusz Sidorkiewicz relacjonował, jak 44-letnia kobieta, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakowała swojego partnera kością, której wcześniej używała do gotowania zupy.

Mężczyzna doznał poważnych obrażeń głowy i musiał zostać hospitalizowany. Jednak nie samo zdarzenie, lecz reakcja Anny Seremak na antenie wywołała największe poruszenie wśród widzów. Dziennikarka TVN24 nie potrafiła powstrzymać śmiechu, co wielu odebrało jako lekceważenie przemocy domowej.

Incydent spotkał się z krytyką zarówno ze strony widzów, jak i instytucji nadzorujących media. Do KRRiT wpłynęły liczne skargi, a Rada Etyki Mediów podkreśliła potrzebę zachowania obiektywizmu i szacunku w przekazach dotyczących przemocy, niezależnie od płci ofiary.

Decyzja KRRiT była jednoznaczna — stacja TVN24 i Anna Seremak nie zostaną ukarani. Jak wyjaśnia portalowi Wirtualne Media Teresa Brykczyńska, rzeczniczka prasowa KRRiT, Rada dokładnie przeanalizowała wszystkie dostępne materiały, w tym nagranie z programu, wyjaśnienia od nadawcy oraz stanowisko Rady Etyki Mediów. Po szczegółowej analizie uznano, że zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji nie ma podstaw do wszczęcia postępowania wobec nadawcy.

Według Brykczyńskiej, analiza wykazała, że przepisy prawne, które obowiązują nadawcę, nie mają zastosowania w tej sytuacji. Decyzja ta wzbudziła mieszane reakcje. Z jednej strony uznano, że reakcja Anny Seremak była nieodpowiednia, a z drugiej strony uznano ją za spontaniczną, wynikającą z chwili i być może braku pełnej świadomości co do konsekwencji swoich emocji.

