Edyta Górniak pokazuje, co robiła w poprzednie święta. Fani są zachwyceni jej drugim talentem

Obraz przedstawia niebieski krzyż na ciemnym tle, na środku którego znajduje się promieniejące jasnym światłem serce. Co ciekawe, piosenkarka podkreśla, że był to pierwszy obraz, jaki namalowała w swoim życiu.

"Każde Święta są inne. Kilka z nich wspominam najcieplej. Los Angeles 2018’. Po Kościele przyjaciółka w ogrodzie postawiła przede mną płótno. Powiedziała – Maluj, Edytko. Pierwszy raz w życiu trzymałam w rękach pędzle. Ona sadziła truskawki, a ja malowałam swój pierwszy obraz. Byłyśmy tylko my, ptaki i czas z Panem Jezusem" – napisała piosenkarka.

"Cudownie Edi. Artystyczna dusza wszechstronnie uzdolniona", "Przepięknie", "Śliczny ten obraz. Jednak wspaniała artystka to wspaniała artystka", "Jak na pierwszy raz Pani Edytko to cudnie! Ja pamiętam Swój pierwszy obraz na płótnie, nie jest to łatwa sztuka" – komentowali fani.