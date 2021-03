Edytowana grafika Matyldy Damięckiej. Artystka skomentowała sytuację pandemiczną

Pandemia zmusiła wiele osób do przewartościowania własnego życia oraz zmian na gruncie zawodowym i prywatnym. Bolesne decyzje, które zapadają w czterech ścianach okazują się często konieczne do dalszego funkcjonowania. Narzucone obostrzenia łączą się z mnóstwem dylematów, które bywają trudne do rozstrzygnięcia. Matylda Damięcka zdecydowała się pokazać za pomocą starej grafiki, co zmieniło się od marca 2020 roku.