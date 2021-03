Elton John i David Furnish. W ich związku wiele się zmieniło, gdy na świat przyszły dzieci

David Furnish, był w tamtym czasie związany był z branżą reklamową i pracował w jednej z londyńskich agencji. Choć zaoferowano mu limuzynę, która go przywiezie i odwiezie do domu gwiazdora, ten wybrał się własnym autem, aby być niezależnym. "Sądził, że kolacja będzie nudna. Wtedy jeszcze nie wiedział, jak bardzo się mylił" – podaje "Uroda Życia".

"Nie musiałem się nim opiekować"

Szczególna rocznica

Elton John i David Furnish zorientowali się, że to co ich łączy jest niesamowite i trwałe. Odtąd na pamiątkę pierwszego spotkania, co sobota wręczali sobie niewielkie upominki, i tak do dziś.