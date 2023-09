Ewa Skrzypczak: Toksyk nie lubi długo udawać

Oczywiście! Bardzo często pojawiają się u mnie osoby, które niemalże od progu pytają: kto w tej relacji jest nienormalny i toksyczny - ja czy partner? A może po prostu do siebie nie pasujemy? Potrzebują wyjaśnienia, co jest normą, a co dysfunkcją. Czasem żyją w związkach, w których dochodzi także do przemocy fizycznej. Gdy mówię im o tym wprost, otwierają szeroko oczy i stwierdzają: nie patrzyłam/em na to w ten sposób, myślałam/em, że uderzył/a, bo go sprowokowałam/em.