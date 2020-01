WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ewa Wachowicz chciała spędzić sylwestra w kostiumie kąpielowym. Marzenie się spełniło Niektórzy świętują sylwestra z wielką pompą na balach i prywatkach, inni zasiadają przed telewizorem, by przywitać Nowy Rok z rodakami, którzy wybrali się na imprezy plenerowe. Ewa Wachowicz miała jeszcze inne marzenie, które w dodatku właśnie się spełnia. Ewa Wachowicz miała nietypowe sylwestrowe marzenie (ONS.pl) "Marzyłam o sylwestrze w kostiumie kąpielowym i tak właśnie przywitam Nowy Rok!" – napisała na swoim profilu na Instagramie Ewa Wachowicz. Dla swoich fanów ma nie lada propozycję – zaprasza ich na specjalne życzenia noworoczne z Bali, koło 17 czasu polskiego. Życzenia będzie można obejrzeć na facebookowym profilu Ewy. Producentka, kucharka i właścicielka krakowskich "Zalipianek" do zaproszenia dołączyła słoneczne zdjęcie wprost z balijskiej plaży. Widać na nim rozpromienioną Ewę pozującą przy łodziach (katamaranach?) w kostiumie kąpielowym. Wachowicz wybrała dwuczęściowy, dosyć mocno zabudowany kostium kąpielowy w odcieniach błękitu. Widać, że była modelka i Miss Polonia nie zapomniała sztuki pozowania do zdjęć. Ewa Wachowicz – życie prywatne Wachowicz długo nie mogła sobie ułożyć życia prywatnego. W 2006 roku rozwiodła się z Przemysławem Osuchowskim, tatą Oli. Starszego o 10 lat męża poznała, kiedy pracowała jako rzecznik prasowy rządu Waldemara Pawlaka. Po rozwodzie skupiła się na wychowaniu córki i karierze. W 2015 roku w jej życiu pojawił się Sławomir Kowalewski. Kowalewski podobno bardzo dobrze dogaduje się z córką Wachowicz. Sam ma córkę w podobnym wieku.