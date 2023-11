Ewa z "Rolnika" przeszła metamorfozę. Zdjęcia "mówią" wszystko

Pragnie prawdziwej miłości

Występy i rozwijanie kariery na scenie muzycznej to jednak tylko część pragnień Ewy Kryzy, która marzy również o prawdziwej miłości. 30-latka wychowuje już sześcioletniego syna, Juliana, lecz jak do tej pory nie miała szczęścia w odnalezieniu tego jedynego. Patrząc jednak na to, jak dobrze dogaduje się z Waldemarem, istnieje szansa, że to właśnie on okaże się być jej partnerem na resztę życia.