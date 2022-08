Ewa Zgrabczyńska ratuje zwierzęta, którym ludzie zgotowali piekło

Nawet całkiem niedawno. Przygarnęłam z Ukrainy rudego kota Rudzika, dosłownie ściągniętego ze zbombardowanego mieszkania. Najpierw trafił do schroniska, skąd udało się go wyciągnąć i przetransportować do Polski. Tak trafił do mnie. Wyglądał jak kłębek nieszczęścia, bał się wszystkiego, nie wchodził w interakcje z innymi kotami. Początki były bardzo trudne. Musiałam go dokarmiać i poić, bo bał się ruszyć spod stołu, żeby iść do kuwety czy coś zjeść. Tymczasem kilka dni temu obudziło mnie charakterystyczne udeptywanie łapami mojej klatki piersiowej i mruczenie. Otworzyłam oczy i zobaczyłam Rudzika, który nagle stwierdził, że będzie kotem domowym. Zaczął też bawić się z innymi kotami. Poryczałam się jak dziecko, bo myślałam, że nigdy się ten zwierzak się nie otworzy, albo że potrwa to całe lata.